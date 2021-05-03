Відомий виконавець, колишній соліст "Время и стекло", Олексій Завгородній (Позитив), розлучився зі своєю дружиною, і вирішив показати головних жінок свого життя

Про те, що артист не живе з дружиною, Анною Андрійчук-Завгородньою, він обмовився ще минулого року в ефірі шоу "2POPODCAST", повідомляє Politeka.net.

Всього кілька днів тому Анна написала у своєму Instagram, що вона більше не дружина й у неї немає чоловіка, тим самим підтвердивши новину про розлучення.

У своєму новому пості в Instagram Позитив показав, з ким тепер святкує Великдень без дружини. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Артист поділився кадрами з мамою бабусями та іншими головними жінками у своєму житті.

"Щасливого Великодня з сім'єю🐇 🥚 🌿 🤍", - написав артист.

За 16 годин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Кіт взагалі мощняк, прям я на ці вихідні, але , дивлюся телефон щоб побачити від тебе сторіз або публікацію😂", "а ось кіт взагалі кайфовий 😂❤️", "Ахахха, у бабусі яєчко сильне😂 🔥","Ай який гарний🙌", "сімейний день", "ахахаха перша фотка Топ ахахаха😂 😂 🔥 🔥", "Льоша, шевелюра шикарна. молю, не стриги😫 😫", "це наймиліша атмосфера свята, яку я бачила. Все так по-сімейному🥺", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олексій Завгородній став зустрічатися з Анною Андрійчук, коли обом було по 15 років. Подружжя одружилося у 2013 році.

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