Известный исполнитель, бывший солист "Время и стекло", Алексей Завгородний (Позитив), расстался со своей женой, и решил показать главных женщин своей жизни

О том, что артист не живет с женой, Анной Андрийчук-Завгородней, он обмолвился еще в прошлом году в эфире шоу "2POPODCAST", сообщает Politeka.net.

Всего несколько дней назад Анна написала в своем Инстаграм, что она больше не жена и у нее нет мужа, тем самым подтвердив новость о разводе.

В своем новом посте в Инстаграм Позитив показал, с кем теперь празднует Пасху без жены. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артист поделился кадрами с мамой бабушками и другими главными женщинами в своей жизни.

"Счастливой Пасхи с семьей 🐇🥚🌿🤍", - написал артист.

За 16 часов публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Кот вообще мощняк, прям я на эти выходные, но , смотрю телефон, чтоб увидеть от тебя сториз или публикацию😂", "а вот кот вообще кайфовый 😂❤️", "Ахахха, у бабушки яичко сильное😂🔥","Ай какой красивый🙌", "Семейный день", "Ахахаха первая фотка топ ахахаха 😂😂🔥🔥", "Лёша, шевелюра шикарная. молю, не стриги😫😫", "Это самая милая атмосфера праздника, которую я видела. Всё так по-семейному🥺", - написали пользователи сети.

Напомним, Алексей Завгородний стал встречаться с Анной Андрийчук, когда обоим было по 15 лет. Супруги поженились в 2013 году.

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