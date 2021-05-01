Українська дизайнер і подруга Насті Каменських Анна Андрійчук оговтується після публічного оголошення про равзвод

Соліст групи" Время и Стекло " Олексій Завгородній І дизайнер Анна Андрійчук були у відносинах всі 15 років. Причому зустрічатися зірки почали, коли їм самим було всього по 15. Від підліткового, до усвідомленого віку вони були разом. І все ж, пара розлучилася зовсім недавно.

Анна розповіла про все публічно, після того, як вирушила на «емоційне перезавантаження» разом з кращою подругою – Настею Каменських. Там, вдосталь наплакавшись і показавши це в реаліті-шоу Насті, Анна нарешті стала приходити до тями. Новий пост вона також супроводила словами про почуття.

"Спасибі вам всім за такі теплі слова підтримки, відчуття, що я оповита любов'ю величезної сім'ї - вас 🫂❤️», - написала Анна.

Фанати відповідають:

"Ти дуже хороша і добра людина ❤️😍, я по доброму заздрю Насті що у неї є така подружка ❤️будь щаслива ти цього заслуговуєш💖 🌟; дуже любимо тебе❤️; Анечка 😍 ух, молодець яка; Ми любимо тебе❤️; красиве фото❤; найкрасивіша😍; ви молодець і супер жінка 🔥».

Відзначимо, Анна все ще знімається в шоу Насті Каменських "дівчатка рулять", в якому зізналася, що рішення про розірвання шлюбу далося їй дуже нелегко. Дівчина навіть викинула кільце.

Кілька годин тому дизайнер опублікувала пост, де міркувала про кохання.

"Відпускати минуле потрібно з любов'ю і вдячністю за те, що призвело до себе справжньою, а це величезна нагорода 🕊", - написала Андрійчук, підкріпивши фото, зроблене на пляжі в романтичній обстановці - під час заходу сонця.

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