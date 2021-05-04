Екс-дружина Олексія Загороднього (Позитив з "Время и Стекло"), Українська дизайнер Анна Андрійчук показала зворушливі кадри зі своєю подругою Настею Каменських
Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. 4 травня Каменських виповнилося 34 роки. З цієї нагоди Анна Андрійчук вирішила показати зворушливі і забавні моменти, пережиті разом з подругою.
"Я обожнюю тебе і твоє почуття гумору", - написала дівчина.
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"Ти-найкраща людина на планеті Земля. Я тебе дуже люблю. Як же нам усім з тобою пощастило", - написала Ганна Андрійчук.
Також вона показала кадри, коли у Каменських і Потапа сталося поповнення. Собачка Насті на прізвисько Мімі стала мамою, народивши відразу п'ятьох білосніжних цуценят породи Бішон фрізе.
Анна Андрійчук виклала відео, на якому Каменських тримає в руках новонародженого цуценя. Також в кадр потрапив Потап, який на радощах пустився в танок.
"Твоє величезне серце може укрити любов'ю весь світ", - підписала зворушливі кадри подруга Каменських.
Нагадаємо, собачка з'явилася у співачки в 2016 році.
«Збулася моя мрія! Тепер у мене є добра, ласкава і найбезпосередніша істота на планеті – шабака. Я така щаслива як ніколи", - поділилася тоді Настя.
Каменських також пояснила, що ім'я запозичене з італійської і означає – Кохана.
З тих пір Мімі стала часто гостею сторінки Каменських в Instagram.
Нагадаємо, що оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "чоловік приїхав!".
Як повідомляла Politeka, Каменських в купальнику несподівано звернулася до українців:"дівчатка, а ви хоч раз...".
Також Politeka писала, що Насті Каменських далеко від Потапа поставили невтішний "діагноз": "ніби їй років 70 і вона війну пройшла".