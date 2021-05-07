Подросшая дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина восхитила своей внешностью

Семь лет назад поклонников семьи Пугачевой потрясла новость о том, что у пары появились двойняшки, Лиза и Гарри.

У деток сразу же появились поклонники, которые создают страницы в Инстаграм. Сейчас двойнята уже школьники, а их популярность только возрастает. Так, в одном из фан-аккаунтов опубликовали фото подросшей дочери Галкина и Пугачевой, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Эти глазки», - коротко подписан снимок.

Пользователи Сети пытаются понять, на кого же больше похожа девочка, на Пугачеву или на Галкина. И хотя мнения по этому поводу расходятся, поклонники звездного семейства едины в одном – девочка растет невероятно милой и артистичной.

«Какое все таки умное и грамотное воспитание у этих чудных детей и счастливых родителей Дай Бог Вам всем здоровья», «Любимый ангелочек с прекрасными, умными глазками», «Папины глазки», «Уже звездочка», «Копия мамочка, такая же красавица», «Ангелочек наш», «Эти глазки ещё покорят мир», «Привет, красотка, взрослая какая», - пишут в комментариях.

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