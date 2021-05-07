Бывший муж певицы Ани Лорак снова свободен Мурат Налчаджиоглу

Похоже, что роман 43-летнего турецкого бизнесмена и 27-летней визажистки из Киева Лилии завершился.

Мурат Налчаджиоглу около года встречался с симпатичной молодой девушкой Лилия не скрывала отношения с бывшим мужем Ани Лорак, на своей странице в Инстаграм она публиковала совместные фотографии и видео.

Однако на сегодняшнее время в Инстаграм Лилии не осталось ни одной совместной публикации с Муратом. Нет ни фото из путешествия на родину бизнесмена - в Турцию, ни с поездки в теплые края.

Сейчас на странице Лилии в Инстаграм исключительно личные снимки. Девушка демонстрирует, что продолжает наслаждаться жизнью. В частности, она публикует кадры с курорта, где похоже отдыхает с подругами, передает Politeka.net.

«Новый состав Виа Гра», - подписала она один из снимков.

Интересно, что Лорак сейчас как раз тоже отдыхает на курорте, и хвастается подтянутой фигурой в купальнике.

Каролина (настоящее имя Ани Лорак) и Лилия будто соревнуются, кто выглядит лучше.

Напомним, что недавно Ани Лорак и Мурат танцевали и обнимались на вечеринке в Филиппа под песню «Я люблю тебя до слез». После этого соцсети буквально взорвались заявлениями о воссоединении Лорак с экс-мужем.

На фоне подобных заявлений у Лилии спросили о расставании с Муратом.

«Высшая граница мудрости – в молчании», - ответила девушка.

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