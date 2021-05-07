Бывший муж певицы Ани Лорак снова свободен Мурат Налчаджиоглу
Похоже, что роман 43-летнего турецкого бизнесмена и 27-летней визажистки из Киева Лилии завершился.
Мурат Налчаджиоглу около года встречался с симпатичной молодой девушкой Лилия не скрывала отношения с бывшим мужем Ани Лорак, на своей странице в Инстаграм она публиковала совместные фотографии и видео.
Однако на сегодняшнее время в Инстаграм Лилии не осталось ни одной совместной публикации с Муратом. Нет ни фото из путешествия на родину бизнесмена - в Турцию, ни с поездки в теплые края.
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Сейчас на странице Лилии в Инстаграм исключительно личные снимки. Девушка демонстрирует, что продолжает наслаждаться жизнью. В частности, она публикует кадры с курорта, где похоже отдыхает с подругами, передает Politeka.net.
«Новый состав Виа Гра», - подписала она один из снимков.
Интересно, что Лорак сейчас как раз тоже отдыхает на курорте, и хвастается подтянутой фигурой в купальнике.
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Напомним, что недавно Ани Лорак и Мурат танцевали и обнимались на вечеринке в Филиппа под песню «Я люблю тебя до слез». После этого соцсети буквально взорвались заявлениями о воссоединении Лорак с экс-мужем.
На фоне подобных заявлений у Лилии спросили о расставании с Муратом.
«Высшая граница мудрости – в молчании», - ответила девушка.
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