Подросшая дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза продолжает покорять Сеть
Семилетняя Лиза — известная медийная персона. Она часто появляется в видеороликах и на фотографиях в инстаграме Максима Галкина, который с гордостью показывает своих детей. Публикации с Лизой собирают сотни тысяч одобрительных оценок и множество восхищенных комментариев от поклонников семьи. Кроме того, поклонники девочки создали и фан-страницы, где публикуют ее фото.
На одном из таких снимков она позирует рядом с подружкой, передает Politeka.net.
«Детки конфетки», - коротко подписан снимок.
Лиза запечатлена в светлом платье с цветочным узором и красных туфлях, а ее подружка в черном платье с кедами.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят..."
Астролог Павел Глоба предупредил четыре знака Зодиака о грядущих проблемах: "Не гневите судьбу"
Жена продюсера "Квартал 95", распахнув декольте, без утайки показала себя настоящую: "Любите своих детей, но..."
Выше +30 градусов: украинцам сообщили, что будет с погодой уже совсем скоро
«Красивущие, глаз не оторвать», «Какие красивые девочки», «Такие уже взрослые дамы», «Милашки», «лапочки», «Красотки», «Юные красавицы», «Ангелочки», - восхищаются пользователи Сети.
Кстати, подружка Лизы – дочь основательницы модного дома Stefania Натальи Пинягиной. Девочку зовут Стефания, она модель и популярный блогер. Наталья с мужем Олегом подарили девочке на ее первый день рождения бренд детской одежды, названный в ее честь.
Напомним, дочь Пугачевой показала, на что способна, Галкин не сдержал гордости: "Она ещё покажет всему шоу-бизнесу"
Как сообщала Politeka, 72-летняя Пугачева разожгла споры в сети из-за своей "худосочной" фигуры: "Ей, наверно, хотелось быть..."
Также Politeka писала, что внук и невестка Пугачевой в золотых нарядах затмили всех на вечеринке: «Созданы друг для друга»