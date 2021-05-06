Подросшая дочь знаменитой певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза продолжает покорять Сеть

Семилетняя Лиза — известная медийная персона. Она часто появляется в видеороликах и на фотографиях в инстаграме Максима Галкина, который с гордостью показывает своих детей. Публикации с Лизой собирают сотни тысяч одобрительных оценок и множество восхищенных комментариев от поклонников семьи. Кроме того, поклонники девочки создали и фан-страницы, где публикуют ее фото.

На одном из таких снимков она позирует рядом с подружкой, передает Politeka.net.

«Детки конфетки», - коротко подписан снимок.

Лиза запечатлена в светлом платье с цветочным узором и красных туфлях, а ее подружка в черном платье с кедами.

«Красивущие, глаз не оторвать», «Какие красивые девочки», «Такие уже взрослые дамы», «Милашки», «лапочки», «Красотки», «Юные красавицы», «Ангелочки», - восхищаются пользователи Сети.

Кстати, подружка Лизы – дочь основательницы модного дома Stefania Натальи Пинягиной. Девочку зовут Стефания, она модель и популярный блогер. Наталья с мужем Олегом подарили девочке на ее первый день рождения бренд детской одежды, названный в ее честь.

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