Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая, которая недавно сообщила, что беременна в третий раз, показала, как скрывает фигуру

Несмотря на то, что звезда находится в отпуске с сыном и мужем, она не только успела рассказать о своей беременности, но и заинтриговала кадрами из последней фотосессии. В ней Катерина предстала в дизайнерских вещах, которые решила прорекламировать не просто так.

Вместе с Андре Таном звезда создала долгожданную коллекцию одежды и продемонстрировала, как мастерски скрывает живот под аккуратными платьями.

«Романтические платья, брюки-палаццо, блузы, немного похожи на вышиванки - показываем основные образы Совместной коллекции дизайнера Андре Тана и телеведущей Кати Осадчей😉 Какую вещь хотели бы себе, девушки?», - подписала кадры Катерина.

Фанаты сразу ответили:

«10е фото просто бесподобно! 🔥; Костюм 10 и платье 3 😍; Хотела бы все🔥🔥🔥, а больше всего - черную блузу; 1,3,4 очень понравилось 🔥; модели элегантные, но Катя бесподобна!; Классные образы; невероятно 😍; Крутые образы; у вас все смотрится шикарно; Все такое красивое ❤; Вау, можно все) готовая летняя капсула) 😍🔥🔥🔥 очень стильно; Сама лучшая из всех, никакой пошлости, все в меру, видно что Украинка и пример детям, браво 🤝❤️».

Также ведущая рассказала обо всем о новой одежде на своей странице в Инстаграм еще днем ранее. Так, Осадчая показала фото, на котором ее обнимает украинский модельер и дизайнер одежды Андре Тан.

«Полгода мы готовили эту коллаборацию и вот наконец я могу об этом рассказать. Мы с Андре Таном выпускаем совместную коллекцию ANDRE TAN х КАТЯ Осадчая. Мы знакомы с Андре уже более шестнадцати лет, и я рад, что имеем возможность создать что - то общее», - рассказала телеведущая.

Она отметила, что в основу коллекции легли принципы, по которым она подбирает свой гардероб.

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