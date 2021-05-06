Супермодель Белла Хадид, которую хирурги назвали самой красивой женщиной в мире по принципу золотого сечения, примерила образ роковой красотки
В этот раз Белла Хадид решила поделиться яркой серией фото, на которых предстала в невероятном образе светской львицы. В черном силуэтном платье с крупными вырезами на талии и бедрах супермодель смогла подчеркнуть свои «лучшие стороны».
К тому же, дизайн наряда с крупными камнями, необычная новая прическа и массивные украшения, контрастирующие с самим нарядом, удачно завершили вечерний лук Хадид. Поклонники обратили внимание на стройность модели, которая продолжает ограничивать себя ради удачного вида.
«Вот так встречали в понедельник 2 дня назад. Я просто опоздала :) .... это всегда честь, не могу дождаться следующего раза ... :)», - туманно объяснила звезда.
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Поклонники ответили:
«Барби BB; самый красивый 😍; Не для романтики;Это урожай собрался; какая превосходная девушка, способна влюбить любого; Мне кажется, вы Белла похорошели; это опасно, быть такой прекрасной; Она так красива; Люблю вас; Королева 😍».
Сейчас модель придерживается золотой середины в норме своего веса, поэтому снова стала акцентировать внимание на фигуре, выставлять напоказ свое декольте и экспериментировать с луками. С ярким макияжем, выводящим глаза в центр внимания, в массивных украшениях с бусами и платье с декольте Белла стала похожа на настоящую диву.
Как правило, Хадид не любит экстраординарные луки, но такие наряды в кокетливом стиле ей очень идут. Сама модель изящно повернулась к камере, показывая зону декольте под пикантным углом, из-за чего ее формы кажутся больше.
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