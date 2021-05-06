Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила своего мужа и коллегу Юрия Горбунова

Супруги поженились в 2017 году, сейчас они воспитывают сына, Ивана, передает Politeka.net. На днях стало известно, что Катя беременна снова. Звезда сообщила об этом в своей программе "Світське Життя".

К слову, слухи о беременности звезды ходили давно, но она скрывала информацию, пытаясь запрятать живот.

На новых фото в Инстаграм Осадчая и Горбунов предстали в нежных образах, во время того, как телеведущая целовала мужа.

"@gorbunovyuriy с Днем ангела! Пусть он охраняет тебя будь здоровым, а счастливым и любимым мы с Ивасиком тебя будем делать :) всех Юриев, Георгиев, Джорджов, Юрисов, Юрасей и Хорхе, также с праздником!", - написала Осадчая.

Почти за 40 минут публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Очень красивые", "Котики ❤️", "Поздравляем", "Сын Юрий, муж Юрий, папа Юрий.З днем Ангела Вас !!!", "Мои поздравления Юрию ❤️❤️❤️❤️", "Красивая пара", "Какие очаровательные", "Прекрасная пара, счастья вам нескончаемого 😘😘😘😘😘😘", "Поздравляем", "Очень позитивная пара! 🙌", "С днем Ангела! ❤️ У меня тоже муж Юрий, уже поздравила написала🔥🔥 спасибо что напомнили👍", "Растаял Юрий в объятьях Катюшки))👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая вместе с семьей отдыхает в Турции. Недавно звезда показала, как выглядит в купальнике.

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Как сообщала Politeka, 50-летний Горбунов в белоснежной рубашке хвастнул отдыхом на роскошной яхте: кадры.

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