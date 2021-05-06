Бывшая жена Позитива из «Время и стекло», дизайнер Анна Андрийчук показала женственный образ, заинтриговав своим задумчивым настроением

Анна, которая недавно появилась в реалити-шоу своей лучшей подруги Насти Каменских, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем дизайнер решила показать романтичный и немного мечтательный лук. Так, Андрийчук позировала в облегающем платье с декольте и цветочным принтом. Ее образ дополняли свободный черный пиджак, шляпа с большими полями и чокер с крестом на шее.

На фото Анна задумчиво смотрела вверх с загадочной улыбкой.

«Как думаете, о чем я думаю?», - поинтересовалась Андрийчук у своих подписчиков.

В комментариях к ее посту отметились Каменских, которая оставила милый смайлик, и Даша Астафьева, которая написала: «Мой Кот».

Подписчики Анны также активно комментируют ее пост.

«Какая все-таки классная и очень красивая у Насти подружка», «О том, что жизнь меняется в лучшую сторону и все будет хорошо», «Что жизнь прекрасна», «О шоколадках», «Наслаждаюсь, жизнь прекрасна», «Про то что меня ждут большие перемены и перезагрузка прошла успешно», «Боже, какая красивая», - пишут люди.

Напомним, лучшая подруга Каменских засняла ее с новорожденным на руках и счастливого Потапа: "Нам всем с тобой повезло".

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