Известная певица Светлана Лобода показала яркое фото с младшей дочкой Тильдой

Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка родила вторую дочку в мае 2018 года. Лобода до сих пор скрывает, кто стал отцом ее дочки. Кроме этого, она не спешит светить лицо малышки. На всех совместных фото Лобода показывает девочку со спины.

Свежий кадр стал исключением, правда, лица Тильды поклонники так и не смогли увидеть. Лобода поделилась ярким снимком с отдыха. Она обнимала малышку, а та смотрела в кадр. Лицо девочки было закрыто солнцезащитными очками.

«Как же хорошо в мае в Дубаи», - подписала фото звезда.

В комментариях фанаты оставили массу восторженных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Только и знают что отдыхать, бедные, заработалась, из шахты вылезли», «Какая вы хорошая мать», «Вот это да! Какая Тилька большая уже! Скоро 3 годика пупсу», «Растёт мамина модница. Скоро все мамины каблуки и платья пойдут на мерку», «Счастливого отдыха Вам и Вашей семье», «это что за сладенькая булочка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лобода показала модный лук со съемок вокального шоу. На ней был белый брючный костюм с белоснежной блузой.

Напомним, что Лобода растрогала снимком со старшей дочкой, фанатам показалось мало: «Хочется чаще видеть Тилечку…».

Как сообщала Politeka, в сеть слили особняк Лободы под Киевом, как он выглядит изнутри и сколько стоит: "430 квадратных метров обошлись в...".

Кроме того Politeka писала, что 38-летняя Лобода в золотом боди и ботфортах устроила дикие танцы на сцене: красноречивые кадры.