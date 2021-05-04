Українська співачка Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії, володіє шикарним заміським особняком під Києвом в Гореничах

Як передає Politeka.net, заміський котедж Лобода оформила на свою маму, оскільки сама вона живе на два міста-Київ і Москву, повідомляють журналісти програми "Викриття".

Будинок зірки зроблений в італійському стилі і розділений на два крила. У дворі особняка невеликий багаторівневий сад, басейн, велика альтанка і тераса під склом (Щоб вдивитися фото і відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Нерухомість площею 430 квадратних метрів обійшлася артистці в 10-12 мільйонів гривень", - повідомили журналіст.

В інтер'єрі переважають світлі відтінки з доповненням золотого кольору. Вітальню прикрашає велика люстра і портрет знаменитості, який розмістився на одній зі стін.

На другому поверсі обладнана гардеробна, де зберігаються старі сценічні костюми зірки.

Величезна територія знаходиться під цілодобовою охороною, поки Зоряна господиня їде в іншу країну або на гастролі, а також на під'їзній дорозі до селища встановлений шлагбаум, користуватися яким можуть тільки жителі населеного пункту.

Нагадаємо, що Лобода з'явилася після важкої хвороби, вразивши видом в сукні з розрізом:"як білка в колесі".

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода терміново звернулася до фанатів, дітям потрібна допомога: "все залежить тільки від вас".

Також Politeka писала, що Лобода зворушила знімком зі старшою донькою, фанатам здалося мало: «хочеться частіше бачити Тілечку...».