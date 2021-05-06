В США ушел из жизни актер, прославившийся своей ролью в Бондиане

Известный актер Фрэнк МакРэй умер в возрасте 77 лет. Соболезнования в связи с его смертью были опубликованы на официальном аккаунте фильмов о Джеймсе Бонде в Твиттере.

77-летний актер ушел из жизни еще 29 апреля, однако информация об этом появилась только сейчас. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

МакРэй завоевал признание как актер после съемок в 16-ом фильме о Джеймсе Бонде «Лицензия на убийство». В нем он исполнил роль Шарки.

«Мы были опечалены узнать о смерти Фрэнка МакРэя, который сыграл Шарки в фильме Лицензия на убийство. Наши мысли с его семьей и друзьями», - написали в аккаунте Бондианы.

Стоит отметить, что Фрэнк МакРэй начинал свою карьеру как профессиональный футболист, однако позже решил посвятить себя кино. Всего за свою жизнь он снялся в 66 фильмах.

Ранее стало известно, что 29 апреля на 103 году жизни умерла вдова легендарного актера Кирка Дугласа и мачеха актера Майкла Дугласа - продюсер и актриса Энн Дуглас (Байднес).

Дуглас умерла в доме на Беверли-Хиллз, где она долгое время жила с легендарным актером и 66-летним мужем, сообщила ее семья.

Напомним, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали: "До последнего продолжал выходить на сцену".

Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности: «В течение нескольких месяцев…».

Также Politeka писала, что знаменитая актриса скончалась спустя год после смерти мужа: родные раскрыли подробности.