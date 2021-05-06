Александр Эллерт выдал неожиданную правду о домашних привычках «холостячки» Ксении Мишиной

Не так давно в сети пошли слухи о том, что пара, образовавшаяся на проекте «Холостячка», распалась. Все дело в том, что влюбленные на какое-то время перестали делиться в сети совместными кадрами, а Мишина даже удалила со своей страницы посты, в которых признавалась Эллерту в своих чувствах.

Однако, какой бы ни была причина такой перемены в поведении влюбленных, сейчас все явно позади, ведь Ксения и Александр снова проводят время в компании друг друга. Как пишет Politeka.net, на этот раз актриса поделилась в своем Инстаграм Сториз кадрами, на которых они с Эллертом вместе дурачатся на съемках.

Пара приняла участие в шоу «МастерШеф» и поделилась видео со съемочной площадки. Ксения и Александр показали друг друга в фирменных фартуках программы, не забывая при этом подурачиться.

«Батюшки! Борется за что? За вот эту сковородку», - произносит Эллерт за кадром, показывая зрителям Мишину, а затем и саму сковородку, за которую сражались участники программы.

В свою очередь, актриса выразила надежду на то, что Эллерт сможет забрать приз домой. Она пожаловалась на то, что у них дома нет ни одной сковородки, а ее избранник их ей не покупает.

«Потому что ты ими не пользуешься», - оправдался Эллерт.

«В смысле? А вчера что я делала?», - возмутилась Ксения.

«Красилась в нее», - тут же ответил ее возлюбленный.

После этого актриса развернулась и обиженно ушла.

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Мишина с Эллертом после примирения рванули на отдых с финалистом "Холостячки" Рыбаком.

Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.