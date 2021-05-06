Не каждый на такое решится

Известная украинская ведущая новостей Лидия Таран показала решилась на необычные эксперименты с едой ради работы

Звезда канала «1+1» поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем она показала, что в новом выпуске кулинарной рубрики ей довелось попробовать весьма непривычное для украинского обывателя блюдо: жареных червей.

«Гости в студии разные бывают ... моих сегодня пришлось съесть. Собственно, уже скоро червей будет потреблять вся Европа, их признали полезными и пригодными к употреблению! Так что ждем на прилавках магазинов. Эти мои жареные были...ну как чипсы подгоревшие немного. Но если нафаршировать ими вареники или сделать затирку к борщу...», - написала Таран.

Она показала фото и видео из студии, на которых она с гостями пробуют экзотическое угощение.

Ведущая также поинтересовалась у украинцев, готовы ли они отведать насекомых.

Подписчики Лидии бурно отреагировали на ее пост.

«Было очень противно смотреть на это», «Ой, наверное, мне нужно быть очень голодной, чтобы их съесть», «Какой ужас, Лида, неужели вы их ели?», «Вкусные наверное!», «Боже солнышко как вы это ели которое оно на вкус?», «При такой цене на масло и мясо скоро только это есть и будем», - пишут люди.

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