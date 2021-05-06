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Популярная певица Надя Дорофеева впечатлила яркими кадрами возле океана

Как передает Politeka.net, артистка стала лицом новой коллекции спортивного бренда. По этому случаю вышло видео с Дорофеевой в главной роли. Надя примеряла разные луки, демонстрируя одежду на себе. Но внимание поклонников привлекли пейзажи, в которые поместили звезду. Она позировала возле океана, в поле среди красных маков и в других невероятно красивых локациях.

«Я влюблена в новую коллекцию Ocean Queen и счастлива быть ее лицом», - призналась артистка.

На одном из кадров Надя снимает с себя платье в сетку, оставаясь в спортивном костюме. Это не останавливает звезду, чтобы пойти искупаться в океане. Она смело направляется к воде, не сдержав своих желаний.

В комментариях ей оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что видео получилось очень эстетичным.

«Видео успокаивает, нереально красиво», «Боже, какая красота», «Эстетика», «Господи, как это красиво! Аааа», «Релакс на ночь от Нади», «А я влюблена в вас, Надежда Владимировна», «твоя реклама, как отдельный вид искусства!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Дорофееву достаточно часто приглашают сниматься в рекламе топовых брендов. Это не удивительно, ведь популярность молодой звезды стремительно растет.

Напомним, что Дорофеева в халате и тапках показала, как Дантес празднует победу в "Лиге смеха": "Зазвездился пацан".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в мужской одежде и без макияжа показала новую себя, неожиданные кадры: «Bad boy».

Кроме того Politeka писала, что Дорофеева появилась с "новой" прической, удивляя украинцев переменами: "Наде все идет".