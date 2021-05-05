Популярна українська співачка, зірка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила новим образом

Як повідомляє Politeka.net, наприкінці 2020 року Дорофєєва почала сольну кар'єру. Її перший трек "Горить" підірвав не тільки українські, а й світові хіт-паради. Сьогодні зірка не перестає експериментувати з іміджем і образом, намагаючись відобразити стиль свого покоління.

На свіжих фото Дорофєєва постала у вельми несподіваному для себе образі. Співачка позувала в чоловічому костюмі, який був на неї трохи завеликий. Образ вона доповнила кепкою. Повна відсутність макіяжу зробила її схожою на хлопця.

"Привіт, це я!",- підписала фото зірка.

У коментарях нова Дорофєєва викликала бурю емоцій. В цілому шанувальникам сподобався її новий стиль.

"Fashion girl", "ми горимо!", "Фотки кайф", "Bad boy", "нереальна", "Фотки нереально красиві і стильні!! Кайф", "Ну ти просто прекрасна", "це вогонь", "Крута стилізація, кепка і кеди відмінно розбавляють блейзер і краватку)", "Надь, тобі дуже пасує такий образ", "Образ божественний", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва похвалилася своїм «залізним» конем, на якому розсікає. Нещодавно співачка позувала біля свого світлого "БМВ".

Нагадаємо, що Дорофєєву ледь не "розтерзали"на очах у Дантеса:"Надя, прости мене, будь ласка".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва з'явилася з "новою" зачіскою, дивуючи українців змінами:"Наді все пасує".

Також Politeka писала, що Дорофєєва підкорила карколомними образами, Дантес не зміг змовчати:"Аааааа, нереальна".