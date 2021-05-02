Співачка Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом перерахували свої заслуги
Як відомо, минулий і початок цього року видалися насиченими для парочки. Зокрема, 31-річна Дорофєєва пішла з групи "Время и Стекло", почавши сольну кар'єру. Крім того, дівчина стала тренером-дебютантом в популярному шоу "Голос країни", де, в підсумку, домоглася перемоги разом зі своїм підопічним Сергієм Лазановським.
Дантес теж даремно час не втрачав. Музикант взяв участь у новому проекті зоряних пародій "Ліпсінк батл", і переміг у ньому. А також став одним з шести тренерів в "Лізі сміху. Битві титанів". Фінал гумористичного шоу відбувся 30 квітня, і Володимир зі своєю командою переміг і тут.
Тепер парочка спочивають на лаврах своїх перемог і перераховують заслуги, нахвалюючи один одного. На опублікованих Дорофєєвою в "сторіз" в Instagram кадрах вони з чоловіком сидять на кухні, в домашніх образах, і диву даються своїм успіхам, передає Politeka.net. Надя засвітила інтер'єр просторої кухні зі світлими меблями, безліччю шафок і величезним дерев'яним столом посередині.
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"У сім'ї занадто багато переможців", - йдеться в підписі на кадрах.
"Знаєте, хто це сидить?, - запитала Надя, навівши камеру на чоловіка. - Переможець "Ліги сміху!"
"А знаєте, з ким я сиджу?, - запитав, у свою чергу, той. - З переможцем "Голосу".
"А, друзі, тут поправочка прилетіла - він ще й переможець "Ліпсінк батла". Це дуже важливо для нього", - додала, сміючись Дорофєєва, підписавши кадр:"Зазвіздився пацан".
"А, знаєте, хто навпроти мене ще сидить, я забув вам додати... Це переможець по життю. Знаєте, чому? Тому що у неї є я!", - Володимир розсмішив кохану своєю ремаркою.
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