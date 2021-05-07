Известный пародист и шоумен, муж российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как проводит свободное время у себя дома
Как передает Politeka.net, 44-летний шоумен и 72-летняя Пугачева вместе с двумя детьми живут в роскошном замке, который находится в деревне Грязь. Дом супруги начали строить еще в 2011 году. В СМИ писали, что Галкин потратил на строительство около 10 миллионов долларов. Известно, что площадь замка составляет около 3000 квадратных метров. Дом звезд и огромная территория, засаженная деревьями и цветами, часто мелькает в сторис у Галкина.
В этот раз шоумен записал видео для своих поклонников, показав, как прогуливается у себя во дворе. Галкин выглядел довольным, хотя его лицо и «украшала» слегка поседевшая щетина. Он пил кофе и наслаждался погодой.
«Какой класс. Птички поют, дождя нет, солнце где-то там на горизонте. Все, как в «Графе Нулине» у Пушкина: «Выходит барин на крыльцо, все водночас обозревает, его довольное лицо, приятной важностью сияет», - отметил Галкин.
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