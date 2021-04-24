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У мережі порівняли, як виглядав чоловік Алли Пугачової російський шоумен Максим Галкін в дитинстві і зараз

Як передає Politeka.net, фото з'явилося на фан-сторінці в Instagram.

Творчість шанувальників артиста активно коментують в мережі.

Багатьох вразило те, наскільки син Максима і Алли Гаррі виявився схожим на свого батька в дитинстві. Деякі навіть спершу не зрозуміли, що це фото маленького Максима, а не Гаррі.

"Я подумала, що це з Гаррі" « "ось на кого схожий Гаррі, на татка" » "Гаррі копія тата", " Максим, заплутали! думала, ви з Гарі», «Гаррі точна копія Максима», «нічого не змінилося, тільки зростання", " навіть погляд один як у Гаррі. Що значить гени" « " Маленький-копія Гаррі», «Відфотошопили що зараз, що в дитинстві. Всі давно знають, що Гаррі дуже схожий. А це вже перегин», "Син дуже схожий на батька», "Прикольно зроблено", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Гаррі і Ліза народилися в 2013 році. Близнюки з'явилися на світ штучним шляхом із замороженої яйцеклітини Алли Борисівни. За словами Пугачової, свій біоматеріал вона заморозила в 52 роки.

Дітей для зоряної пари виносила сурогатна мати. На момент народження близнюків Аллі Борисівні виповнилося 64 роки, а Максиму — 36 років.

У 2020 році діти пішли в перший клас.

Нагадавши, діти Пугачової і Галкіна не змогли приховати емоцій, сумне фото облетіло мережу: «кріпіться, малюки».

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