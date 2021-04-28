Відомий пародист і шоумен Макисм Галкін разом зі співачкою Аллою Пугачовою виховують двох чарівних діток

Сім років тому шанувальників сім'ї Пугачової потрясла новина про те, що у пари з'явилися двійнята, Ліза і Гаррі, передає Politeka.net. Малюки народилися завдяки послугам сурогатної матері.

У діток відразу ж з'явилися шанувальники, які створюють сторінки в Instagram. Так, в одному з таких акаунтів опублікували фото дочки Галкіна і Пугачової.

Модна дівчинка позувала на зеленому газоні. Малятко було в сріблястій куртці, чорних лосинах і рожевих чобітках. Голову прикрила чорна шапочка.

Ліза дивилася в камеру, притримуючи красиву ромашку.

"Всім привіт))", - написали автори поста.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Красуня", " ЛІЗОЧЕК знайшла квіточку!!!😍 😍 ❤ ️ ", "Привіт,Лізо,сонечко ясне! Завжди дивлюся твої публікації,танці, дуже цікаво!", "Захоплююся цими милими створіннями!!!Чарівні дітки, спасибі батькам,що ростять діток звичайними, не пафосними.Просто, звичайні дітки", " "Хлопчаки, тримайтеся"😍🙌❤️", "❤️❤️❤️Привіт Лізо❤️❤️", " Лізо, ясне сонечко.😍 ", "Милашка, маленька краса .🤩 😍 🥰 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що малюки, Гаррі і Ліза, народилися 18 вересня 2013 року з різницею в 10 хвилин. Першою з'явилася на світ дівчинка, а потім її братик.

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