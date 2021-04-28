Знаменитий російський шоумен Максим Галкін поділився відео з їх з Аллою Пугачовою донькою, яке раніше не публікувалося. На ньому дівчинка була ще зовсім маленька
У минулому році двійнята Пугачової і Галкіна Ліза і Гаррі пішли в перший клас. У своєму Instagram щасливий батько раз у раз ділився кадрами з дітьми, показуючи, як вони дорослішають. Цього разу Галкін вирішив опублікувати одне з архівних відео, яке він до цього не викладав у Мережу. Про це пише Politeka.net.
На відео маленька Ліза, якій тоді ще не було і трьох років, грає з іграшковими машинками і розповідає мамі з татом, скільки їх у неї.
"І ще машини є: червоненька і зелененька", - каже дівчинка, а потім упускає машинку під крісло.
За кадром Пугачова цікавиться про плани дівчинки на майбутнє.
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"Багато у тебе машинок. А ти коли виростеш купиш собі велику машину або маленьку?",- запитує співачка.
Однак Ліза вже поглинена пошуками своєї укотившейся іграшки. Пізніше вона знайшла машинку і продемонструвала її батькам.
"З неопублікованого: Лізі 2,5 роки", - підписав кадри Галкін.
Шанувальники зоряного сімейства тут же почали коментувати відео.
"у 2.5 роки, дуже розвинена. і говорить добре і кольору знає. Респект татові і мамі», «на Лізу приємно дивитися, що в 2 роки, що зараз", "так виглядає безпосередність", "Ліза природжена актриса. Вся в своїх талановитих батьків! Всім здоров'я!", "Рано заговорила Лізонька", - пишуть люди.
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