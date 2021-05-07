Казалось, что все уже в прошлом, но нет

Популярная украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала сообщила грустную новость

37-летняя артистка обнародовала обращение на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Друзья, очень важная информация для вас. На самом деле я думала, что все переносы и отмены концертов остались уже в прошлом году, но нет. Очень грустно вам сообщать о том, что концерт в Киеве, Харькове переносится на осень. Все билеты действительны. И мы обязательно проведем концерты-презентации альбомов, будем обниматься, наслаждаться музыкой, танцевать», - сказала певица.

Тем временем, пока нет возможности выступать на концертах, Джамала приняла участие в съемках очередного сезона "Мастер-шеф". Певица даже показала кадры закулисья шоу. Также там были замечены Дмитрий Коляденко - экс-муж Ирины Билык и Илона Гвоздева - тренер на шоу "Танці з зірками".

"Скоро... Всего не расскажу, но я впервые приняла участие в съемках, да еще и на таком шоу. Очень круто, я в восторге! Это я все к чему? Теперь вы знаете, за кого болеть. Я в команде собачников!" - отметила артистка.

Напомним, что Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".