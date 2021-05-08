Избранник первой украинской "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал новую ссору с любимой
Не успели поклонники пары отойти от их первой серьезной ссоры, как Эллерт показал новые разногласия. Совсем недавно актриса отписалась от любимого в соцсети, а также удалила со своей страницы в Instagram посты, в которых признавалась ему в своих чувствах. Кроме того, парочка долгое время не появлялась в "сториз" у друг друга, хотя раньше чуть ли не каждый день записывали совместные ролики.
Через некоторое время пара помирилась, хотят мелкие разногласия все же возникают. Александ в новых сторис показал, как не угодил Ксении, когда фотографировал ее, передает Politeka.net.
«Да некрасиво! И, блин, ослепляет мне полморды этот свет», - возмутилась Ксения.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
45-летняя Могилевская в «невидимом» боди продефилировала по оживленной улице в Киеве: неожиданное фото
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" публично проявил свои чувства, показав, с кем живет: "Я очень люблю..."
Выяснилось, какая у Тины Кароль репутация среди коллег: "Сложность в том, что..."
75-летняя мама Дженнифер Лопес ошеломила нестареющим видом рядом с внучкой и дочерью: "Три королевы"
«Что еще скажешь по поводу моего фотографирования? Все фотографии, которые вы видите в Инстаграме, это я ее фоткал», - весело ответил Эллерт.
Однако позитивный настрой, похоже, Мишиной не передался.
«Да, конечно. Все фотографии, которые ты фоткал, сейчас увидите в сторис», - резко сказал она. "Лучшие. Напишите, что они лучшие, молю вас", - отреагировал Александр.
«Мужики, наша главная миссия в жизни – сфоткать любимую правильно. Остальное все – мелочи», - резюмировал Эллерт.
Инцидент произошел, когда Эллерт пришел к любимой на съемки. Как известно, она снимается в новом многосерийном фильме, работы над которым начались в Хорватии, а сейчас проходят в Киеве.
Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".
Как сообщала Politeka, Эллерт на отдыхе не устоял перед соблазном, "забыв" о Ксении Мишиной: неожиданные кадры.
Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.