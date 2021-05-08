Что случилось в этот раз

Избранник первой украинской "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал новую ссору с любимой

Не успели поклонники пары отойти от их первой серьезной ссоры, как Эллерт показал новые разногласия. Совсем недавно актриса отписалась от любимого в соцсети, а также удалила со своей страницы в Instagram посты, в которых признавалась ему в своих чувствах. Кроме того, парочка долгое время не появлялась в "сториз" у друг друга, хотя раньше чуть ли не каждый день записывали совместные ролики.

Через некоторое время пара помирилась, хотят мелкие разногласия все же возникают. Александ в новых сторис показал, как не угодил Ксении, когда фотографировал ее, передает Politeka.net.

«Да некрасиво! И, блин, ослепляет мне полморды этот свет», - возмутилась Ксения.

«Что еще скажешь по поводу моего фотографирования? Все фотографии, которые вы видите в Инстаграме, это я ее фоткал», - весело ответил Эллерт.

Однако позитивный настрой, похоже, Мишиной не передался.

«Да, конечно. Все фотографии, которые ты фоткал, сейчас увидите в сторис», - резко сказал она. "Лучшие. Напишите, что они лучшие, молю вас", - отреагировал Александр.

«Мужики, наша главная миссия в жизни – сфоткать любимую правильно. Остальное все – мелочи», - резюмировал Эллерт.

Инцидент произошел, когда Эллерт пришел к любимой на съемки. Как известно, она снимается в новом многосерийном фильме, работы над которым начались в Хорватии, а сейчас проходят в Киеве.

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Эллерт на отдыхе не устоял перед соблазном, "забыв" о Ксении Мишиной: неожиданные кадры.

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