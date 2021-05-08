Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, продемонстрировала фигуру в купальнике

Модель стала известной на весь мир благодаря шоу "Семейство Кардашьян", сообщает Politeka.net. Красотка сделала несколько пластических операций, и сейчас выглядит просто идеально.

Звезда решила продемонстрировать в своем Инстаграм, как тренируется, чтобы ее тело выглядело еще совершенней.

Ким надела черный "дырявый" купальник - с большими вырезами, через которые проглядывались части тела.

Бизнесвумен похвасталась тем, что накачала во время занятий спортом.

Кроме красивой фигуры, также привлекали внимание волосы Ким - она предстала с длинными белыми локонами, вероятно, надев парик.

За восемь часов публикация собрала более трех миллионов лайков и много комментариев.

"Хорошо, теперь ты просто играешь с моими эмоциями", "ТЫ ПОБЕДИЛА. Никто не должен публиковать такие фото остаток дня из уважения к этой фотографии 🏆", "На должном уровне 🙈🙉💋🌟", "Будьте терпеливы по отношению к своим последователям. мы тебя любим! 🔥", "Фотошопили или нет?", "Ты так хорошо выглядишь 😍😍😍", "Такой больше не найти", - написали пользователи сети.

Напомним, Ким Кардашьян стала упражняться только после беременности, за время которой набрала много лишних килограммов. По словам тренера красотки, Ким встает в четыре утра, чтобы позаниматься в зале. Также сейчас звезда стала следить за своим питанием.

Напомним, что почти "Холостячка" Ким Кардашьян в мини-бикини использовала последний аргумент: "Верни меня".

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