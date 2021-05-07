Украинская певица Алина Гросу устроила противостояние блондинок против брюнеток

Как передает Politeka.net, у себя в сети певица опубликовала видео, которое она сняла с известной тиктокершей. Обе девушки были одеты в красивые микро-топы, которые подчеркнули их фигуры. Сверху они набросили пиджаки яркого оранжевого цвета.

Блондинка Гросу и ее новоиспеченная «подружка» брюнетка стояли рядом и позировали на камеру, хвастаясь идеальной внешностью. Певица решила выяснить, кого же у нее в подписчиках больше.

«Кого у меня тут больше, брюнеток или блондинок?:) Ставь смайлик кто ты:)», - подписала видео звезда, устроив у себя под постом битву брюнеток и блондинок.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Кроме этого, девушки оставляли смайлы со своим цветом волос.

«Я за блондинок», «Огонь», «Очень классно переливается блондинка и брюнетка», «Брюнетка супер, но ты самая красивая», «Красивый костюм!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алина Гросу часто радует поклонников экспериментами с внешностью. Недавно она заплела себе афрокосички, с которыми ходила несколько недель. Певица сняла на видео процесс, как расплетала свои косы, которые затем превратились в кудряшки.

Напомним, что Гросу высказалась о Поляковой после участия в "Мастер Шеф": "Хоть у меня нет свекрови, но...".

Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".

Также Politeka писала, что Алина Гросу с покрытой головой удивила новым образом, неожиданные кадры: «Косынка так идет…».