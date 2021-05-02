Відома українська співачка Аліна Гросу вразила зовнішністю на прогулянці

Як передає Politeka.net, співачка сильно змінилася з дитинства, коли стала знаменитою. Не так давно артистка сильно схудла, перефарбувалася в блондинку, а її риси обличчя стали дуже витонченими. Артистку підозрювали в тому, що вона зверталася до пластичних хірургів, але сама Аліна запевняє, що під ніж не лягала.

Варто відзначити, що на фото в Instagram часто присутній фотошоп, який і провокує чутки про пластику. Так, на свіжому фото Гросу позувала в хустці біля церкви. Її обличчя виглядало чудово. Артистка зняла себе крупним планом, похвалившись порцеляновою шкірою.

"Святкуєте?) чи є якісь особливі традиції у ваших сімей?)", - поцікавилася Гросу у шанувальників.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Просто шикарна в будь-якому образі", "Яка ти красива!!!3 образ кращий!", "Лялька Барбі", "Косинка так пасує Вам! Жіночність і ніжність. Зі Святом!", "Алінка калинка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу одного разу обмочилася на сцені. Співачка зізналася, що це сталося, коли їй було 4 роки. Інцидент трапився в Палаці «Україна» під час якогось конкурсу.

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