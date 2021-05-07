Дочка известной певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза восхитила своей внешностью и нарядом
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек детей Галкина появилось архивное фото, на котором 7-летняя Лиза предстала в розовом вечернем платье с пышною юбкой. Девочка стояла рядом со своим братом Гарри, который был одет в черный костюм.
«Надежда и опора», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях звездной сестре и брату оставили массу приятных слов.
«Красавчики. А Лиза кокеточка», «Молодцы. Вы братик и сестренка, любите друг друга, помогайте. Всего Вам самого хорошего здоровья, отличной учёбы, новых познаний», «Так подросли!», «Будьте здоровы и счастливы», «Красавчики», - пишут пользователи сети.
Экс-муж Ани Лорак Мурат увез их 9-летнюю дочь из России: "Соня, учи турецкий язык"
Выяснилось, какая у Тины Кароль репутация среди коллег: "Сложность в том, что..."
"Дан покинул Украину": в Сети раскрыли, где сейчас Балан, показав еще одну его любимую женщину
Приемная дочь Потапа рассказала невеселую правду, как ей живется: "Высасывают энергию и уходят"
Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."
Как известно, Пугачева и Галкин воспитывают двойняшек, которых им родила суррогатная мать. В прошлом году дети пошли в школу, поэтому родители начали еще чаще делиться в Инстаграм их талантами.
Ранее мы писали, что в сети появился свежий кадр с Лизой, которая похвасталась модным весенним луком. Девочка позировала в розовых пушистых сапожках и серебристой куртке. Девочка нашла первую ромашку и показала ее на камеру.
Напомним, что Алла Пугачева во всем черном под руку с Максимом Галкиным заставила тревожиться фанатов: появилось фото.
Как сообщала Politeka, подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…».
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью рядом со звездной подружкой: «Такие уже взрослые дамы».