Дочка известной певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза восхитила своей внешностью и нарядом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек детей Галкина появилось архивное фото, на котором 7-летняя Лиза предстала в розовом вечернем платье с пышною юбкой. Девочка стояла рядом со своим братом Гарри, который был одет в черный костюм.

«Надежда и опора», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звездной сестре и брату оставили массу приятных слов.

«Красавчики. А Лиза кокеточка», «Молодцы. Вы братик и сестренка, любите друг друга, помогайте. Всего Вам самого хорошего здоровья, отличной учёбы, новых познаний», «Так подросли!», «Будьте здоровы и счастливы», «Красавчики», - пишут пользователи сети.

Как известно, Пугачева и Галкин воспитывают двойняшек, которых им родила суррогатная мать. В прошлом году дети пошли в школу, поэтому родители начали еще чаще делиться в Инстаграм их талантами.

Ранее мы писали, что в сети появился свежий кадр с Лизой, которая похвасталась модным весенним луком. Девочка позировала в розовых пушистых сапожках и серебристой куртке. Девочка нашла первую ромашку и показала ее на камеру.

Напомним, что Алла Пугачева во всем черном под руку с Максимом Галкиным заставила тревожиться фанатов: появилось фото.

Как сообщала Politeka, подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью рядом со звездной подружкой: «Такие уже взрослые дамы».