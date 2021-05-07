Підросла дочка знаменитої співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна вразила своєю зовнішністю

Сім років тому шанувальників сім'ї Пугачової потрясла новина про те, що у пари з'явилися двійнята, Ліза і Гаррі.

У діток відразу ж з'явилися шанувальники, які створюють сторінки в Instagram. Зараз двійнята вже школярі, а їх популярність тільки зростає. Так, в одному з фан-акаунтів опублікували фото підрослої дочки Галкіна і Пугачової, передає Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

"Ці очі", - коротко підписаний знімок.

Користувачі Мережі намагаються зрозуміти, на кого ж більше схожа дівчинка, на Пугачову або на Галкіна. І хоча думки з цього приводу розходяться, шанувальники зоряного сімейства єдині в одному – дівчинка росте неймовірно милою і артистичною.

"Яке все таки розумне і грамотне виховання у цих дивовижних дітей і щасливих батьків Дай Бог вам всім здоров'я", "Улюблений янголятко з прекрасними, розумними оченятами», «Татові очі», «Вже Зірочка», «Копія матуся, така ж красуня», «Янголятко наше», «Ці очі ще підкорять світ», «Привіт, красуня, доросла яка», - пишуть в коментарях.

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