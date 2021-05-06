Підросла дочка знаменитої співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна Ліза продовжує підкорювати мережу

Семирічна Ліза-відома медійна персона. Вона часто з'являється у відеороликах і на фотографіях в інстаграмі Максима Галкіна, який з гордістю показує своїх дітей. Публікації з Лізою збирають сотні тисяч схвальних оцінок і безліч захоплених коментарів від шанувальників сім'ї. Крім того, шанувальники дівчинки створили і фан-сторінки, де публікують її фото.

На одному з таких знімків вона позує поруч з подружкою, передає Politeka.net.

"Дітки цукерки", - коротко підписаний знімок.

Ліза відображена в світлій сукні з квітковим візерунком і червоних туфлях, а її подружка в чорній сукні з кедами.

"Красиві, очей не відірвати«,» які гарні дівчатка«,» такі вже дорослі дами«,» Милашки«,» лапочки«,» красуні«,» юні красуні«,» янголята", - захоплюються користувачі Мережі.

До речі, подружка Лізи-дочка засновниці модного будинку Stefania Наталії Пінягіної. Дівчинку звуть Стефанія, вона модель і популярний блогер. Наталя з чоловіком Олегом подарували дівчинці на її перший день народження бренд дитячого одягу, названий на її честь.

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