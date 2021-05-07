Звезда Victoria’s Secret, известная модель Тони Гаррн, которая встречалась с голливудским красавчиком Леонардо Ди Каприо, появилась на обложке глянцевого журнала

Как передает Politeka.net, Тони Гаррн находится на последних месяцах беременности. Звезда засветила свой живот во всей красе, надев джинсовый комбинезон. Для обложки Гаррн позировала без макияжа.

«Я никогда не была так взволнована, как сейчас, когда мы готовы наконец-то встретить нашего ребенка через несколько недель! (40 - это слишком долго). Спасибо @voguegermany за то, что пошли со мной в путешествие по беременности. Надеюсь, вам понравится история так же, как и мне», - подписала фото модель.

В комментариях блондинке оставили массу приятных слов.

«Обложка супер», «Потрясающая», «Вау, мама, ты выглядишь совершенно потрясающе», «Зайчик!», «О, Тони, ты такая красивая», «Красивая обложка», «Красиво», «Просто великолепная Тони! Самое невероятное время жизни... наслаждайся каждым этапом!», «Какая отличная обложка, ты просто великолепно выглядишь. Последние несколько недель держите пальцы скрещенными!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Тони Гаррн встречалась с Леонардо Ди Каприо с 2013 по 2014 год. В СМИ писали, что пара планировала пожениться, но отношения завершились расставанием.

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