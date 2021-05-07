Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая, которая недавно сообщила о своей третей беременности, поделилась кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, телеведущая вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном отдыхает в Турции, где наслаждается прекрасными видами и прогулками на яхте. Судя по Инстаграму звезд, они прекрасно проводят время за границей.
На свежих кадрах Катя показала очередную морскую прогулку. Она была одета в короткие розовые шортики, которые удачно замаскировали ее округлившийся животик. Сверху Екатерина надела просторную рубашку, которая защитила ее от солнечных лучей. Артистка стояла на краю яхты, встав на носочки, чтобы ее и без того стройные ноги казались еще стройнее.
Стоит отметить, что на фото практически не видно, что Осадчая в интересном положении. Как известно, третью беременность телеведущая долго скрывала. Правда, внимательные поклонники все равно стали замечать, что звезда изменила стиль и начала прятать животик.
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Ранее мы писали, что Катя Осадчая поделилась селфи, сделанным на яхте. Судя по всему, звездная пара очень любит проводить отпуск именно таким образом. На фото Катя позировала в кофте, которая оставила плечи неприкрытыми.
Напомним, что Осадчая показала сына от Горбунова, который скоро станет старшим братом: "Маленький моряк".
Как сообщала Politeka, беременная Осадчая в белом платье показала, как мастерски скрывает живот: "Катя бесподобна".
Также Politeka писала, что Осадчая показала целую подборку поцелуев с Горбуновым прямо на улице: "Растаял Юрий...".