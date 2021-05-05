Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча, яка нещодавно повідомила, що вагітна втретє, показала сина

Досить довгий час Катя Осадча приховувала свою вагітність, проте її одяг, нові образи і фото навели шанувальників на думку, що зірка все ж в положенні. Адже в попередній раз Катерина точно також намагалася приховати становище, коли була вагітна другою дитиною.

Як вже відомо, третю вагітність зірка також намагалася приховати, але деякі користувачі Мережі здогадалися, що телеведуча в положенні і навіть вже стали вітати Осадчу. Тільки пару днів тому в програмі "Світське життя" Катя Осадча зізналася, що вагітна і заявила, що тепер «Горбунових стане більше».

А сьогодні телеведуча опублікувала в Instagram Сторі фотографії з відпочинку в Туреччині, який вона проводить з чоловіком Юрієм Горбуновим, молодшим сином Іваном і друзями. На фото задоволена Осадча спочатку поніжилася з чоловіком, позуючи в чорному купальнику, а потім показала, як сам горбунов проводить час з сином.

Потім Катерина поділилася яскравим фото з дитиною, написавши»Маленький моряк". Зовсім скоро Іван вже не буде молодшим братом, він також стане старшим братом для майбутнього малюка зоряної пари, що бурхливо обговорюють в мережі.

Варто відзначити, що за родом своєї діяльності телеведуча відвідує різні країни, де бере інтерв'ю у зірок і показує їх життя. Осадча поєднує корисне з приємним, також приділяючи увагу відпочинку.

Цього разу вагітна зірка показала, як проводить час на яхті. Катя була в зеленому купальнику, на її шиї "коштовності" - кілька ланцюжків і бус, які надали особливого шарму такому літньому образу.

Очі Катя приховала за великими темними окулярами. Вона посміхалася і виглядала щасливою.

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