Відома українська телеведуча і модель Катя Осадча, яка нещодавно повідомила, що вагітна втретє, показала, як приховує фігуру

Незважаючи на те, що зірка перебуває у відпустці з сином і чоловіком, вона не тільки встигла розповісти про свою вагітність, але і заінтригувала кадрами з останньої фотосесії. У ній Катерина постала в дизайнерських речах, які вирішила прорекламувати не просто так.

Разом з Андре Таном зірка створила довгоочікувану колекцію одягу і продемонструвала, як майстерно приховує живіт під акуратними сукнями.

"Романтичні сукні, брюки-палаццо, блузи, трохи схожі на вишиванки-показуємо основні образи спільної колекції дизайнера Андре Тана і телеведучої Каті Осадчої😉 яку річ хотіли б собі, дівчата?» ,- підписала кадри Катерина.

Фанати відразу відповіли:

"10Е фото просто незрівнянно! 🔥 ; Костюм 10 і плаття 3😍; хотіла б все🔥 🔥 🔥, а найбільше-чорну блузу; 1,3,4 дуже сподобалося🔥; моделі елегантні, але Катя Незрівнянна!; Класні образи; неймовірно 😍; круті образи; у вас все виглядає шикарно; все таке красиве❤; Вау, можна все) готова літня капсула) 😍 🔥 🔥 🔥 дуже стильно; сама найкраща з усіх, ніякої вульгарності, все в міру, видно що українка і приклад дітям, Браво 🤝❤️».

Також ведуча розповіла про все про новий одяг на своїй сторінці в Instagram ще днем раніше. Так, Осадча показала фото, на якому її обіймає український модельєр і дизайнер одягу Андре Тан.

"Півроку ми готували цю колаборацію і ось нарешті я можу про це розповісти. Ми з Андре Таном випускаємо спільну колекцію ANDRE TAN х КАТЯ Осадча. Ми знайомі з Андре вже більше шістнадцяти років, і я радий, що маємо можливість створити щось спільне», - розповіла телеведуча.

Вона зазначила, що в основу колекції лягли принципи, за якими вона підбирає свій гардероб.

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