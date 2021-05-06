Відома українська телеведуча Катя Осадча привітала свого чоловіка і колегу Юрія Горбунова

Подружжя одружилося у 2017 році, зараз вони виховують сина, Івана, передає Politeka.net. Днями стало відомо, що Катя вагітна знову. Зірка повідомила про це у своїй програмі "Світське Життя".

До слова, чутки про вагітність зірки ходили давно, але вона приховувала інформацію, намагаючись заховати живіт.

На нових фото в Instagram Осадча і Горбунов постали в ніжних образах, під час того, як телеведуча цілувала чоловіка.

"@gorbunovyuriy З Днем ангела! Нехай він охороняє тебе Будь здоровим, а щасливим і коханим ми з Івасиком тебе будемо робити:) всіх Юріїв, Георгіїв, Джорджів, Юрісов, Юрасей і Хорхе, також зі святом!",- написала Осадча.

Майже за 40 хвилин публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Дуже красиві", " Котики ❤️", "вітаємо", " син Юрій, чоловік Юрій, ТАТО Юрій.З днем Ангела Вас !!!", "Мої вітання Юрію ❤️❤️❤️❤️", "красива пара"," які чарівні", " прекрасна пара, щастя вам нескінченного😘 😘 😘 😘 😘 😘"," вітаємо", " дуже позитивна пара! 🙌 ", "З днем Ангела! ❤️ У мене теж чоловік Юрій, вже привітала написала🔥 🔥 дякую що нагадали👍", "Розтанув Юрій В обіймах Катюшки))👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча разом з родиною відпочиває в Туреччині. Нещодавно зірка показала, як виглядає в купальнику.

Нагадаємо, вагітна Осадча з сонячного курорту дала пораду українцям: "Обов'язково…"

Як повідомляла Politeka, 50-річний Горбунов в білосніжній сорочці хвалився відпочинком на розкішній яхті: кадри.

Також Politeka писала, Осадча показала сина від Горбунова, який скоро стане старшим братом: "Маленький моряк"