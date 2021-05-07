Известный украинский телеведущий, автор тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров посетил Пакистан, пообещав рассказать про жизнь женщин в этой стране

Как передает Politeka.net, телеведущий анонсировал новые выпуски шоу, в которых он расскажет, как на самом деле живут женщины в Пакистане.

«Про Пакистан много мифов. Когда приезжаешь в эту страну и проводишь там длительное время, становится понятно, что многое в интернете – не правда, не совсем правда либо искаженная реальность. Например, можно увидеть девушку в джинсах, с непокрытой головой. Что это? Исключение из правил или новое веяние? Ведь в интернете пишут не так», - начал свой рассказ Дмитрий.

По его словам, Пакистан – одна из самых современных мусульманских стран. При этом все еще много семей следуют консервативным законам.

«Согласно традициям, женщинам нельзя общаться с мужчинами не из их круга семьи. Более чем за 5 месяцев съемок, приходя домой к героям программ, мы не имели права пообщаться с женщинами», - удивил Дмитрий жесткими правилами, добавив, что в итоге найти женщин для интервью ему удалось.

Комаров пообещал рассказать о свадьбах в Пакистане, отметив, что перед торжеством подписывается договор, в котором прописывают, что муж дарит жене.

Также Дмитрий пообещал рассказать про землячек, которые переехали в мусульманскую страну ради любви.

«Про то, что если любишь – то можно преодолеть любые сложности и барьеры», - добавил телеведущий.

Напомним, что Комаров из «Мир наизнанку» с молодой женой показали чувства, затмив Потапа и Настю: «Такие искренние!».

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