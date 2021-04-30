Відомий український телеведучий і зірка тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відвідав Пакистан і повідав про новий вид спорту

У своєму акаунті в Instagram знаменитість показав, як провів час в Пакистані і розповів про новий вид спорту "кушті". Раніше він був мегапопулярним, поєдинки збирали величезні стадіони. Люди приходили подивитися, як величезні мужики, обмазавшись маслом і землею, намагаються укласти один одного в грязюку на полі.

"Дуже видовищний і незвичайний вид спорту, який чомусь з мегапопулярного перейшов в розряд "вмираючих". Чому? Ми знайшли тих нечисленних чемпіонів, які залишилися вірні кушті (що означає - Вбивати)", - пише Комаров.

За словами Комарова, під час тренувань мужики тягають 100-кілограмові колоди, камені, залізяки. Все дуже примітивно - ніякого сучасного обладнання. Він на собі спробував всі принади такого виду спорту і спробував битися з чемпіоном Пакистану.

Також українцям покажуть легендарну суперзірку Пакистану Хан Баба-дійсно феномен, і при вазі тіла в 430 кілограмів спокійно пересувається і живе, як людина зі звичайною вагою? Якщо це так-то він єдиний у світі, хто з подібною вагою мобільний, і може без сторонньої допомоги спокійно і повноцінно жити.

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