Сестра телеведучого Дмитра Комарова Ангеліна показала яскраві фото з відпочинку в Єгипті
Як повідомляє Politeka.net, у відомого українського телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова не тільки красива молода дружина Олександра, а й чарівна сестра Ангеліна. Дівчина не така публічна, як її брат, вона працює креативним директором салонів краси. А ще вона молода мама і блогер в Instagram, де часто радує своїх передплатників яскравими фото і відео з життя.
Нещодавно Ангеліна з чоловіком і маленькою донькою вирушила на відпочинок до Єгипту, звідки показала яскраві знімки. А в підписі до публікації розповіла, як намучила готельного фотографа під час зйомки. На знімках дівчина відображена на тлі красивих пляжних локацій серед квітів, а на руках вона тримає свою крихітку-дочку. Перед камерою Комарова з'явилася в стильному образі - на ній широкі джинси і яскрава рожева футболка оверсайз з принтом. Волосся дівчини акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації Ангеліна розповіла про пригоди з фотографом. "Мій бідний фотограф 2 години тягався за мною з ананасом в руках для красивого кадру по всій території готелю. Він намагався ставити мене в "стандартні" пози, а я лаялася і змушувала все перезнімати. Він лаявся, говорив, що втомився, що йому вже пора йти, але я стояла на своєму! А потім фотограф не наважувався показувати фотки, говорив, що я буду все критикувати!",- поділилася дівчина.
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Треба сказати, що в коментарях до фотографій з'явився брат дівчини Дмитро Комаров. "Покликала б мене в Єгипет. Я вмію добре фоткати. Краще єгипетських фотокорів з готелю. І фотошопом не користуюся. Ех, Лін", - написав телеведучий.
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