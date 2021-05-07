Главный герой 11-го сезона украинского шоу «Холостяк» Михаил Заливако раскрыл подробности своей личной жизни после проекта

Новые эпизоды шоу еще продолжают выходить и украинцы не знают, кого из девушек выберет харьковский бизнесмен в финале, однако серии выходят в записи, поэтому по факту Заливако уже сделал свой выбор.

Накануне «холостяк» поделился в Инстаграм новым постом, пообещав ответить в комментариях на некоторые вопросы от поклонников. Многие воспользовались возможностью выведать у Заливако подробности его личной жизни.

В частности, «холостяк» заявил, что не жалеет ни о каких своих поступках и выборах на проекте. Судя по всему, речь идет и о его финальном выборе. Кроме того, на вопрос о том, влюблен ли он сейчас, бизнесмен ответил «Я люблю» и добавил, что нашел свою любовь. Можно предположить, что это произошло как раз на проекте.

«Не пожалел о выборе на проекте, смотря сейчас шоу?», - поинтересовались у «холостяка».

«Никогда ни о чем не жалел», - ответил он.

Михаил также добавил, что сейчас он счастлив.

«Интереснее наблюдать за девочками. Я много не видел. Сейчас во многом убеждаюсь и могу сказать, что я все угадал», - добавил Заливако во время общения с поклонниками.

В свою очередь, фанаты гадают, кого же выбрал Заливако. Многие предполагают, что победительницей «Холостяк-11» стала Анна Богдан, ведь именно она засветилась на праздновании выхода шоу в эфир вместе с самим Заливако, Максом Михайлюком и членами съемочной группы.

Напомним, "холостяк" Заливако раскрыл, почему выгнал Юлю "Зайку" и о чем жалеет: "Все мои решения...".

Как сообщала Politeka, участницы "Холостяка" с Заливако случайно выдали секрет, кто покинет шоу: "Блин, так жалко".

Также Politeka писала, что знакомство "Холостяка" Заливако с родителями участниц привело к неожиданному повороту.