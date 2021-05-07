Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач впечатлил украинцев эмоциональным выступлением с Веркой Сердючкой

Популярный комик поделился новым видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На нем запечатлен фрагмент из совместного выступления юмориста с культовым украинским артистом Андреем Данилко в образе Сердючки.

Судя по всему, артисты встретились на фестивале «Весело-2021», который сейчас проходит в Турции. Ткач признался, что всегда мечтал о встрече с веселой певицей, которая в Украине по праву считается звездой любого застолья. Когда его мечта осуществилась, юморист не мог не воспользоваться шансом и выступить вместе с кумиром.

На кадрах Ткач и Сердючка исполняют песню Верки «Я рождена для любви». Оба артиста явно стараются и поют очень эмоционально.

«Юра, специально для тебя…Юра, будь счастлив», - произносит Верка на видео, а в конце видео Ткач галантно целует ее руку.

«Ждал этой встречи 20 лет…Благодаря тебе, Верка, мечты сбываются», - написал в подписи к видео комик.

Его поклонники бурно отреагировали на этот пост. Среди впечатленных оказалась и Леся Никитюк, которая написала: «Круть!».

«Две звезды на одной сцене», «Это бомбезно!», «Мои любимые артисты вместе, это сказка. Вы лучшие», «Ой, Верунчик, так скучно без тебя», «Браво, обожаю», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" вместе с подругой рассмешили украинцев детской забавой: "Так вот вы делали?".

Как сообщала Politeka, обгоревший Ткач из «Квартал 95» вместе с женой озадачили видом на отдыхе: «Какие некрасивые…».

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95", рванувший в Турцию, не выдержал напряжения, показав свою усталость: "Юрчик хочет домой".