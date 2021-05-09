Бывает же такое

Влад Яма, украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» вместе с супругой Лилией стали участниками шоу «Мастер Шеф»

Как передает Politeka.net, снимком со съемочной площадки Влад Яма поделился на своей странице в Инстаграм.

«До сегодняшнего дня я был уверен, что не умею готовить», - признался хореограф.

Поклонники поддержали хореографа в комментариях.

«Молодец», «На этой передаче все начинают уметь готовить», «Влад на майстер шеф? Оооо🔥», «Мастер шеф удивляет», - пишут в комментариях.

Звездный сезон популярного кулинарного проекта — «МастерШеф. CELEBRITY» стартует летом. В каждом выпуске будут соревноваться две звездные команды.

Помимо Влада Ямы в звездном сезоне проекта будут участвовать Джамала, Ольга Сумская, Наталья Могилевская, Даша Астафьева, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрий Ткач, Мишель Андраде, Сергей и Снежана Бабкины, Александра Зарицкая из группы KAZKA, Алена Шоптенко, Дмитрий Дикусар, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Алина Гросу и другие.

Отметим, ранее ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник, который судя по всему попал в одну команду с Владом Ямой, намекнул, что мужья сразятся в кулинарных способностях с женами, примерив фирменные синие и красные фартуки соответственно. Также в этом выпуске участвовали Ксения Мишина и Александр Эллерт.

Напомним, Влад Яма "поскрипел" костями, выпендриваясь перед Хименес-Браво: "Да, старость не в радость"

Как сообщала Politeka, Мишина засняла, что происходит за кулисами "Мастер Шеф" с Ямой, Эллертом и Решетником: "Какие вы..."

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