Главный «ревизор» страны, телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут повеселилась на отдыхе с подругой

Отправившись на отдых, звезда решила хорошо провести время с детьми и мужем, однако, при этом, не забывает телеведущая и о своих друзьях. В этот раз Ольге удалось привлечь внимание поклонников к себе благодаря кадру с подругой, мило позирующей с ней на побережье.

Как обычно, позировала на камеру Фреймут в излюбленном стиле: без макияжа, укладок или вычурных причесок – с распущенными волосами, а также в блекло-белом платье-рубашке с прозрачной подкладкой снизу. В тон наряду Ольги, ее подруга надела частично расстегнутую пляжную рубашку и купальник, едва заметный под ней.

Обе светловолосые женщины привлекли внимание сети, ведь обычно Ольга в компании других дам появляется редко:

«Friendship 💚», - коротко подписала кадр звезда.

«Оля, как вы боретесь со страхом полета? 🙌; почему Оля недовольная?; Хорошо вам отдохнуть; Regnum?); А вот и красивые очень; Хорошо вам отдохнуть; кто это с Ольгой)))», - отвечают в сети.

Ранее Ольга опубликовала кадр, на котором засветила самолет. Куда именно отправилась отдыхать, Ольга не сообщила. Однако по фото видно, что в отпуск телеведущая полетела с детьми.

На одном из фото Ольга позировала на пляже. Она была одета в белую длинную рубашку. Волосы ее были собраны, а на шее красовалось ожерелье. То, что у Ольги отпуск, выдавала лишь сумочка с котиками, которую телеведущая вряд ли бы взяла с собой в обычной жизни. Отметим, что даже на пляже Фреймут умудрилась выглядеть элегантно и непринужденно.

Напомним, что Фреймут показала фото с мужем, поделившись сокровенным, жена DZIDZIO не сдержалась: «Держитесь…».

Как сообщала Politeka, Фреймут показала брата-красавчика, которого "заказала" у родителей: "Должны быть двойняшками".

Также Politeka писала, что Фреймут взялась снова поучать украинцев, коснувшись важной темы: "Ждем ответа Володи Остапчука".