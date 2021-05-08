Главный «ревизор» страны, телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут повеселилась на отдыхе с подругой
Отправившись на отдых, звезда решила хорошо провести время с детьми и мужем, однако, при этом, не забывает телеведущая и о своих друзьях. В этот раз Ольге удалось привлечь внимание поклонников к себе благодаря кадру с подругой, мило позирующей с ней на побережье.
Как обычно, позировала на камеру Фреймут в излюбленном стиле: без макияжа, укладок или вычурных причесок – с распущенными волосами, а также в блекло-белом платье-рубашке с прозрачной подкладкой снизу. В тон наряду Ольги, ее подруга надела частично расстегнутую пляжную рубашку и купальник, едва заметный под ней.
Обе светловолосые женщины привлекли внимание сети, ведь обычно Ольга в компании других дам появляется редко:
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«Friendship 💚», - коротко подписала кадр звезда.
«Оля, как вы боретесь со страхом полета? 🙌; почему Оля недовольная?; Хорошо вам отдохнуть; Regnum?); А вот и красивые очень; Хорошо вам отдохнуть; кто это с Ольгой)))», - отвечают в сети.
Ранее Ольга опубликовала кадр, на котором засветила самолет. Куда именно отправилась отдыхать, Ольга не сообщила. Однако по фото видно, что в отпуск телеведущая полетела с детьми.
На одном из фото Ольга позировала на пляже. Она была одета в белую длинную рубашку. Волосы ее были собраны, а на шее красовалось ожерелье. То, что у Ольги отпуск, выдавала лишь сумочка с котиками, которую телеведущая вряд ли бы взяла с собой в обычной жизни. Отметим, что даже на пляже Фреймут умудрилась выглядеть элегантно и непринужденно.
Напомним, что Фреймут показала фото с мужем, поделившись сокровенным, жена DZIDZIO не сдержалась: «Держитесь…».
Как сообщала Politeka, Фреймут показала брата-красавчика, которого "заказала" у родителей: "Должны быть двойняшками".
Также Politeka писала, что Фреймут взялась снова поучать украинцев, коснувшись важной темы: "Ждем ответа Володи Остапчука".