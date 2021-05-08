Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит все свободное время с дочерью на отдыхе заграницей

Хотя звезда пыталась избежать шумихи вокруг своего развода с Муратом, у Каролины едва ли получилось скрыть причины расставания. Из-за публичных измен мужа в клубе, артистка решила подать на развод, отказываясь комментировать свое решение и текущие отношения. Даже несмотря на это, пара сохранила нейтралитет, касательно общения с дочерью.

Хотя София и живет с Лорак в России, а также учится в специальной элитной школе, она также часто видится с отцом, ездит с ним на отдых или же он приезжает к ней. В этот раз Мурат решил забрать ребенка на жаркий отдых и каждый день показывает в Стори, как наслаждается отдыхом с малышкой.

Более того, повзрослевшая Соня все больше становится похожа на свою маму – темноволосая девочка недавно отправилась на пляж с папой, чем покорила сеть. Кадрами с ребенком Мурат поделился и позже, показывая девочку уже тогда, когда они возвращались. В простом купальнике, улыбаясь на камеру, Соня еще больше напомнила красотку-маму.

А сама Каролина недавно появилась во всей красе и продемонстрировала идеальную фигуру. На первом фото певица снята в полный рост, она вытянулась, хвастаясь рельефным телом. Перед камерой красотка появилась в стильном черном купальнике с пикантными вырезами, а сверху накинула длинный оранжевый халат.

Поклонники в восторге от новых фото звездной красотки, ее засыпают комплиментами в комментариях: "Каролина, у вас прекрасная фигура! Очень красивые фотографии", "Не могу не отметить вашу восхитительную фигуру, Каролина! Вы прекрасна", "Удивительно красивая! Хорошего отдыха!", "Как можно комментировать такую красоту? У меня слов не осталось", "Не хватит слов, чтобы описать вашу красоту".

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя певица Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей попали в сеть: "Мой защитник".

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