Украинская певица Алина Гросу напомнила о Дне матери

Артистка родилась восьмого июня 1995 года в семье бизнесмена, Михаила, и матери, Анны, которая по образованию медсестра, передает Politeka.net.

Звезда всегда тепло отзывается о своих родителям, особенно о матери. Восьмого мая Гросу напомнила, что девятого мая отмечается День матери, поэтому она опубликовала пост в Инстаграм.

На фото Алина позировала с букетом роз и нежно улыбалась.

"Завтра невероятно нежный и трепетный праздник - День Матери ❤️🧡💛 но я хочу, чтоб любовь, внимание, уважение и забота окружали наших мамочек каждый день в году, чтоб праздник в их жизни встречался как можно чаще, чтоб они всегда чувствовали себя нужными, особенными, счастливыми и любимыми!", - написала певица.

За 20 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Какая красота", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥Алина вы всегда красивая, на всех фотографиях 😍😍👏👏👏🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "И ещё один прекрасный праздник завтра - День Победы!", "Алиночка ты лапочка и солнышко)", "Очень хорошая! ❤️", "БОЖЕ мой КАКАЯ ВЫ САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА. ПРИВЕТ", - написали пользователи сети.



Отметим, Алина Гросу занимается музыкой с детства. В три года девочка приняла участие в конкурсе «Мини-мисс Украина», и тогда Алина добилась своей первой победы — она спела и лидировала в номинации «Маленькая барышня-талант».

С тех пор карьера Гросу только растет.

Напомним, что Гросу высказалась о Поляковой после участия в "Мастер Шеф": "Хоть у меня нет свекрови, но...".

Как сообщала Politeka, Гросу с шикарными кудрями повторила детский образ "бджилки": "Магия".

Также Politeka писала, что Алина Гросу с покрытой головой удивила новым образом, неожиданные кадры: «Косынка так идет…».