Известная актриса Моника Беллуччи показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, 56-летняя Моника Беллуччи уже давно завоевала сердца всего мира. Красотка обожает фотосессии, демонстрируя молодость и свежесть.

В этот раз в Инстаграм Моника опубликовала фото, на котором позировала в наряде с декольте. Красотка закрыла глаза, наслаждаясь нежными лучами солнца.

"Выходные ! Солнце и отдых - вот и все, что нам нужно. Наслаждайся этим !", - написала Моника под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно, восхитительно, безупречно", "Хороших выходных тебе и твоим близким", "Сенсационно великолепно", "Доброе утро и хороших выходных, пока", Ты королева, А все остальное скучно", "Привет, лай для рейтинга, хорошего дня", "Моника благословляет мою инста-ленту каждый день!".

Сообщалось, что известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи в корстете с росшивкой из кружев показала удивительно тонкую талию.

В кружевном корсете, довольно сильно стянувшем ее талию, модель выглядела довольно привлекательно и смело, а открытая зона декольте лишь прибавила соблазнительности знаменитости.

Напомним, Моника Беллуччи не стала скрывать морщины, показав настоящее "обвисшее" лицо

А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи сняла лямки купальника, показав удачный пляжный лук

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи сняла лямки купальника, показав удачный пляжный лук



