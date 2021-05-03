Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи в одной из последних своих съемок показала, как постарела

Уже давно известно, что Беллуччи решила не соответствовать голливудским стандартам и всячески поддерживает свою итальянскую индивидуальность. Ради сохранения натуральных черт лица, Моника отказалась от пластики, подтяжки и других процедур, влияющих на ее кожу.

На одном из последних фото, представленных в социальной сети Инстаграм, артистка наглядно продемонстрировала: она не боится стареть и скрывать ей нечего.

Шикарные густые волосы даны Монике от природы, но из-за особенностей профессий модели, она очень бережно относится к ним и старается не утяжелять прическами. Не раз журналисты спрашивали у актрисы и модели, будет ли она делать уколы красоты, ведь ее морщины все более заметны, а провисание кожи уже не скрыть.

В этих вопросах Белуччи не категорична, но всегда подмечает, что пока что к хирургу не спешит и предпочитает следовать лишь двум главным правилам ухода - очищению и увлажнению.

Как можно заметить, во время работы с фотографом Моника также чувствует себя уверенно и раскованно, поэтому в любом ракурсе с томным взглядом ей удается приковывать все внимание к одной лишь себе. На более ранних фото видно, что Беллуччи выглядела иначе. К примеру, в черном купальнике со спущенными с плеч бретельками модель повернулась к камере так, чтобы оказаться в центре внимания.

Благодаря правильному ракурсу, ничего лишнего в объективе не видно, только саму Беллуччи:

«Фэнтези мир 💖; Прекрасный вид🔥 опасная красота и без уколов нормально; слишком красиво❤️; Беллиссима 😍; Милый человек, прекрасная дама; Фантастика👏; Bellísima🔥; Естественная красота большая редкость; Потрясающая красота 😍 Счастливых выходных, дорогая ❤️; Amorcito 😍😍; Отличное фото», - пишут фанаты.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи пленила пикантной позой, засветив кое-что интересное: "Шедевр"