Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко восхитила новым фото

Известная российская актриса, уроженка Донецка Татьяна Кравченко полюбилась огромному количеству зрителей сериала «Сваты» благодаря роли Валентины Будь, или просто Валюхи. Образ на столько пришелся по душе зрителям, что актрисе стали посвящать целые фан-страницы. И не смотря на то, что выход нового сезона сериала откладывают не первый год, поклонники регулярно вспоминают актрису, публикуя ее фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, в одной из новых публикаций появилось фото Кравченко, на котором она запечатлена в нарядном образе. Актриса надела атласное синее платье с воланами. А фото сделано как раз в тот момент. Когда она поправляла на голове бант из такого же материала. На лицо артистки нанесен яркий макияж.

В таком виде Кравченко выглядит совсем по-другому, чем в образе пресловутой Валюхи. Тем не менее снимок собрал немало комплиментов.

«Прекрасная женщина и талантливая актриса», «Нравится», «Вы красотка», «Красотулечка ты наша❤», «Прекрасная», «Спасибо, что вы есть, что дарите людям хорошие фильмы💗», «Вы как всегда прекрасны», «Какая прелесть!😄 Шкодная такая!», «Красивый синий цвет, прямо под глаза. Вам очень идёт», «Веселая девчонка», - пишут в комментариях.

Напомним, Валюха из «Сватов» восхитила видом рядом с молодым Добронравовым: «Как же я вас люблю».

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" поразила внешностью в причудливой шапочке: "Человек из народа".

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