Известный украинский телеведущий, автор тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал о том, что приготовил для своих зрителей
Известный путешественник Дмитрий Комаров побывал во многих странах, и показал самые неизведанные места, передает Politeka.net. В этот же раз телеведущий решил снова удивить украинцев.
Как оказалось, путешественник начал вести новую передачу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим". В своем Инстаграм звезда опубликовала новые кадры поездки и рассказал, что ждет зрителя.
"В первом выпуске мы сначала покажем вам, как обрести дворянский титул и огромные земельные владения, но с небольшим условием, которое 200 лет назад ввел для воздухоплавателей Людовик XVI во Франции. А еще - как насладиться воздухоплаванием вообще бесплатно", - поделился украинец.
По словам Комарова, в Украине ежегодно проходит фестиваль воздушных шаров, на который можно попасть бесплатно. Кроме того, в нашей стране можно позаниматься воздухоплаванием. Дмитрий обещает показать и другую сторону использования воздушных шаров - нетуристическую.
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"Говорю – мурашки по коже от того, насколько ярко, страшно, красиво и уникально это было. Вы даже не представляете, на что способны украинские экстремалы", - рассказал телеведущий.
Как отметил путешественник, украинская экспедиция была самой яркой.
"Я больше 15 лет путешествую по всему миру. Но украинская экспедиция подарила мне такие эмоции, равных которым не было нигде в мире. Все сами увидите. Это была экспедиция под девизом «вау», постоянным восторгом, улыбкой", - написал Комаров.
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