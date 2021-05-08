Украинский исполнитель Виталий Козловский признался в своих детских шалостях

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Виталий Козловский опубликовал в своем микроблоге в Instagram яркий кадр с букетом роз ко Дню матери для своей самой родной женщины.

На новой фотографии Виталик запечатлен возле своей машины с огромным букетом желых роз. Перед камерой артист появился в джинсовых штанах и джинсовой куртке с кожанными рукавами.

"Кукулики – именно так в детстве я называл цветы. Любил ободрать ближайшую клумбу и подарить маме импровизированный букет! Видимо, мне нравились яркие цвета бутонов и то, как на них с улыбкой реагирует самая дорогая женщина. Конечно, не обходилось и без поучений, что типа того делать не можно, айяйяй, эти цветы нельзя рвать и т д. Но тогда, как и сейчас, я понимаю, что в жизни важны эмоции. Завтра-День матери! Не забудьте купить (пожалуйста, не портите только клумбы) и поздравить наших самых любимых, нежнейших мамочек♥️", - пописал фотографию Козловский.

Фолловеры артиста тут же принялись обсуждать его новое фото и невероятную любовь к матери.

"Дуже гарні кукуліки😍😅", "Супер 👏🔥❤️", "❤️❤️❤️😍😍😍прелесть!", - пишут восторженные поклонники в комментариях под фото артиста.

Напомним, Козловский в фартуке и со сковородкой в руках заинтриговал новым амплуа: "Будет горячо".

Как сообщала Politeka, Козловский ошеломил откровенным признанием, не смог держать в себе: "Я любил безгранично…".

Также Politeka писала, Козловский показал свое чрезмерное пристрастие, удивив беззубой улыбкой: "Дохлопался...".